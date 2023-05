EZB-Vize de Guindos - Neuste Inflationsdaten zeigen positive Entwicklung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die jüngsten regionalen Daten zur Inflation im Euro-Raum zeigen laut EZB-Vizepräsident Luis de Guindos in die richtige Richtung.

"Die Daten, die wir gestern und heute bekamen, sind positiv", sagte der Stellvertreter von Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde am Mittwoch bei der Präsentation des halbjährlichen Finanzstabilitätsberichts der Europäischen Zentralbank (EZB). Der Rückgang der Inflation sei größer ausgefallen als Analysten erwartet hätten. "Die Nachrichten, die wir nun bekommen, sind positiv und gehen in die Richtung eines wichtigen Rückgangs der Gesamtinflation." Es sei aber noch kein Sieg über den Preisschub.

In Spanien war die Inflationsrate im Mai deutlich gesunken. Die für den europäischen Vergleich berechnete Rate (HVPI) verringerte sich kräftig auf 2,9 Prozent von 3,8 Prozent im April. Zudem sind die Teuerungsraten in deutschen Bundesländern im Mai stark zurückgegangen im Vergleich zum April. Am Donnerstag wird das europäische Statistikamt Eurostat erste Inflationsdaten für den Monat Mai veröffentlichen.

(Bericht von Frank Siebelt, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)