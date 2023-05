Frankreichs Wirtschaft wächst zu Jahresbeginn - Details aber schwach

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Wirtschaft ist zu Jahresbeginn wieder gewachsen. Nach einer Stagnation im Schlussquartal 2022 stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres um 0,2 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris mitteilte. Vorläufige Zahlen wurden damit bestätigt. Detailzahlen zeichneten ein schwaches Bild.

Gestützt wurde das Wachstum allein durch den Außenhandel, allerdings nur wegen rückläufiger Importe. Die Ausfuhren konnten nicht gesteigert werden. Die Binnennachfrage belastete das Gesamtergebnis aufgrund deutlich rückläufiger Investitionen der Unternehmen. Die Ausgaben der privaten Haushalte stiegen nur leicht, die Lagerhaltung der Unternehmen war rückläufig./bgf/jkr/mis