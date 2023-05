IRW-News: High Tide Inc.: High Tide begrüßt die Aufhebung der 6%igen Gebühr auf Cannabisverkäufe in Manitoba

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide begrüßt die Aufhebung der 6%igen Gebühr auf Cannabisverkäufe in Manitoba

CALGARY, AB, 31. Mai 2023 / IRW-Press / - High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), Kanadas größte nicht konzessionierte Einzelhandelskette für Cannabis, die 10 Canna Cabana-Geschäfte in Manitoba besitzt, begrüßt die gestrige Verabschiedung von Bill 10 durch die Legislative von Manitoba, die zur Aufhebung der 6%igen Social Responsibility Fee (in etwa: Gebühr zum Zweck der sozialen Verantwortung) auf legale Cannabisverkäufe in Manitoba rückwirkend zum 1. Januar 2022 führen wird. Dadurch werden etwa 18 Millionen DollarLegislative Assembly of Manitoba HANSARD: https://www.gov.mb.ca/legislature/hansard/42nd_5th/vol_43b/h43b.html#sr

an Gebühren zurückerstattet, die von legalen Cannabiseinzelhändlern in den letzten zwei Jahren gezahlt wurden. Zugleich wird damit sichergestellt, dass Einzelhändler in Zukunft auf das Jahr hochgerechnet mindestens weitere 11 Millionen DollarBasierend auf Daten von Statistics Canada für den gesamten legalen Cannabisverkauf in Manitoba im Jahr 2022.

einbehalten dürfen.

Wir begrüßen, dass die Legislative von Manitoba dafür gestimmt hat, 18 Millionen Dollar rückwirkend an die Cannabisindustrie zurückzuführen, womit gleichzeitig sichergestellt wird, dass mindestens 11 Millionen Dollar pro Jahr in den Händen der legalen Einzelhändler bleiben, die geprüfte und regulierte Produkte anbieten. Dies wird Manitobas legalen Cannabis-Einzelhändlern aller Größen helfen, ihre Gewinnspannen aufrechtzuerhalten und gleichzeitig in ihre Geschäfte zu investieren, damit sie besser mit einem gut etablierten illegalen Markt konkurrieren können, und ich möchte den Abgeordneten der PC und der NDP für ihre Unterstützung bei der Verabschiedung dieses Gesetzes danken, erklärt Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide.

Die heutige Ankündigung ist zwar ein positiver erster Schritt, aber es muss noch viel mehr getan werden, insbesondere von der Bundesregierung, um die Nachhaltigkeit des kanadischen legalen Cannabissektors zu gewährleisten, der Zehntausende von Kanadiern direkt beschäftigt, aber sich unter den derzeitigen rechtlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen nur schwer behaupten kann. Wir ermutigen andere Provinzen und die Bundesregierung, dem Beispiel Manitobas zu folgen und konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass unsere Branche weiter wächst und Arbeitsplätze schafft und gleichzeitig die öffentliche Gesundheit schützt, so Herr Grover weiter.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte nicht konzessionierte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 153 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario, Tendenz steigend. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler Kanadas mit einem Cannabis-Discount-Club.

Innovativer Einzelhandel: Fastendr ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske und intelligente Schließfächer integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

E-Commerce-Plattformen: High Tide betreibt eine Reihe der führenden Websites für Zubehör auf der ganzen Welt, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com.

CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, blessedcbd.de und blessedcbd.co.uk weiterhin die Möglichkeiten von CBD für Verbraucher.

Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Cannabis mit Großhandelslösungen über Valiant.

Lizenzierung: High Tide treibt die Cannabiskultur durch neue Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen unter dem Namen Famous Brand weiter voran.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde sowohl 2021 als auch 2022 vom Report on Business Magazine der Globe and Mail als eines der am stärksten wachsenden Unternehmen Kanadas genannt. Das Unternehmen landete überdies in der Liste der wachstumsstärksten Unternehmen auf dem amerikanischen Kontinent der Financial Times für 2023 auf Platz eins in der Kategorie Einzelhandel. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR und EDGAR.

