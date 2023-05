Italien: Inflationsrate geht weniger als erwartet zurück

ROM (dpa-AFX) - In Italien hat sich der Anstieg der Verbraucherpreise im Mai weniger als erwartet abgeschwächt. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhte sich der nach europäischer Methode erhobene Preisindex (HVPI) um 8,1 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Mittwoch in Rom mitteilte. Im Vormonat hatte der Anstieg 8,7 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt mit einem deutlicheren Rückgang auf 7,5 Prozent gerechnet.

Im Vergleich zum April stiegen die Verbraucherpreise um 0,3 Prozent. Hier war ein Rückgang um 0,2 Prozent erwartet worden.

In Frankreich und Spanien waren die Inflationsraten im Mai hingegen stärker als erwartet gefallen. Die Daten für die gesamte Eurozone werden am Donnerstag veröffentlicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Angesichts der hohen Inflation hat die EZB die Leitzinsen spürbar angehoben und es werden weitere Erhöhungen erwartet./jsl/bgf/tih