SDAX: EMA 200 und Trend im Blick

Der kleinste Index aus der DAX-Familie SDAX hat in den letzten Tagen deutlich an Wert verloren und steuert mit großen Schritten auf seine 200-Tage-Durchschnitt und kurzfristigen Aufwärtstrend zu. Diese Kombination könnte in den nächsten Stunden stabilisierend wirken und das Barometer wieder auf der Oberseite anschieben. Ob hieraus ein Trendwechsel hervorgeht, bleibt noch abzuwarten.

Nach Auflösung einer kleineren SKS-Formation aus April/Mai, dieses Jahres kam es im Bereich der Vorgängerhochs aus Anfang März zu einem Turnaround des SDAX im übergeordneten Abwärtstrend, die Folge waren Abschläge bis zum heutigen Tag auf 13.131 Punkte.

In diesem Bereich tummeln sich bereits erste Schnäppchenjäger, allerdings sind weitere Abschläge, zumindest auf den EMA 200 bei 13.056 Punkten und den knapp darunter verlaufenden Aufwärtstrend um 13.025 Punkten nicht ausgeschlossen. Spätestens an dieser Stelle sollten sich Investoren allerdings auf einen dynamischen Pullback zur Oberseite gefasst machen.

Dieser könnte im Idealfall im Anschluss den Bereich von 13.354 Punkten ins Visier nehmen, weitere Ziele darüber ließen sich sogar bei 13.426 und 13.471 Punkten auf Sicht der nächsten Tage ableiten. Wehe aber der SDAX bricht seinen Aufwärtstrend, dies würde ich nämlich mit Verkaufssignalen auf 12.370 Punkte einhergehen.