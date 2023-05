US-Notenbank: Wirtschaft stagnierte zuletzt - Beige Book

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten hat laut der US-Notenbank zuletzt stagniert. Die wirtschaftliche Aktivität habe sich wenig verändert, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht (Beige Book). In vier Distrikten habe es leichte Zuwächse gegeben, während die Aktivität in sechs Distrikten stabil geblieben und in zwei moderat geschrumpft sei. Die Einschätzung ist damit ähnlich wie Mitte April.

Die befragten Wirtschaftskontakte würden etwas skeptischer auf die künftigen Wachstumsaussichten schauen, hieß es weiter. Man erwarte jedoch weiterhin Wirtschaftswachstum.

Die Preise seien zuletzt moderat gestiegen, während die Preissteigerungsrate sich in vielen Distrikten abgeschwächt habe. Die befragten Wirtschaftskontakte erwarten einen gleichbleibenden Preisdruck. Die Umfrage bezieht sich auf den Zeitraum April bis Anfang Mai./jsl/stw