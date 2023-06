Adobe: Kurs testet Widerstandszone!

ChatGPT hat einen Hype um das Thema KI entfacht, was generell die Erholung von Technologiewerten befeuert. Die Bank of America spricht in einer Studie von einer "Revolution der Künstlichen Intelligenz", von der auch Investorinnen und Investoren profitieren könnten. Adobe beispielsweise setzt selbstlernende Algorithmen schon seit zehn Jahren in seinen Produkten ein, forciert dies jetzt aber noch weiter. KI wird zunehmend in jedes Produkt von Adobe integriert. So können Nutzer zum Beispiel mit den Programmen "Sensei GenAI" Marketingtexte erstellen und mit "Firefly" unabhängig von Datenkenntnissen, Fotos oder Videos ändern und anpassen. Die geplante 20 Milliarden Dollar teure Übernahme des Web-Designers Figma lässt die Marktteilnehmer aber auf die Euphorie-Bremse treten.

Zum Chart

Der Kurs von Adobe befand sich seit Anfang Dezember 2021 bis Mitte Oktober 2022 in einem Abwärtstrend. Das partielle Tief vom 27. September 2022 bei 274,73 US-Dollar unterschritt beinahe die niedrigsten Kurse aus dem Jahre 2020, wo die aufkommende Pandemie auf die Aktienkurse drückte. Das Tief von Ende September 2022 war auch der Ausgangspunkt für eine Aufwärtssequenz bis zum Widerstand bei 385,26 US-Dollar. Die Widerstandszone ab dem Wert bei 385,26 US-Dollar wurde in der Vergangenheit des Öfteren getestet und am 25. Mai 2023 nachhaltig überwunden. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der aktuelle Hochlauf die Widerstandszone bei 442,02 US-Dollar und 474,76 US-Dollar durchbricht und sich in Richtung All Time High entwickelt. Adobe wird von dem KI-Durchbruch von ChatGPT profitieren und die Kosten für die Erstellung von Software deutlich senken. Dieser Produktivitätsschub könnte für höhere Kurse sorgen. Der geplante Gewinn pro Aktie des Geschäftsjahres 2024/25 von 14,57 US-Dollar könnte dadurch besser ausfallen und das erwartete KGV deutlicher senken.