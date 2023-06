Aktien Europa Schluss: Erholung nach schwachem Mai

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Börsen haben am Donnerstag einen Teil ihrer bisherigen Wochenverluste wettgemacht. Unterstützung kam aus den USA, wo die Börsen zuletzt spürbar zulegten. Erleichtert reagierten die Marktteilnehmer darauf, dass das US-Repräsentantenhaus den Deal im Schuldenstreit inzwischen gebilligt hat. Damit sind die USA einen großen Schritt weiter, um die ihr drohende Zahlungsunfähigkeit in letzter Minute abzuwenden. Nun muss noch der Senat zustimmen und Präsident Joe Biden das Gesetz unterzeichnen. Hoffnung herrscht zudem mit Blick auf die US-Notenbank, denn die Anzeichen verdichten sich, dass die Fed im Juni zunächst auf eine weitere Zinsanhebung verzichten könnte.

Der EuroStoxx 50 beendete den ersten Tag im Juni mit einem Plus von 0,94 Prozent auf 4257,61 Punkte. Im Mai hatte der Leitindex der Eurozone mehr als drei Prozent verloren. Allein im bisherigen Wochenverlauf waren es bis gestern zweieinhalb Prozent gewesen. Der französische Cac 40 stieg am Donnerstag um 0,55 Prozent auf 7137,43 Zähler. Anders als der Eurostoxx hatte er im Mai kein neues Jahreshoch mehr erreicht und auf Monatssicht sogar mehr als fünf Prozent verloren. Für den britischen FTSE 100 ("Footsie") ging es an diesem Donnerstag um 0,59 Prozent aufwärts auf 7490,27 Punkte./ck/stw