BIST 100 Index: Nach Präsidentschaftswahlen fester

Nachdem zuletzt der amtierende türkische Präsident Erdoğan vergangenes Wochenende in die Stichwahl musste und diese für sich entscheiden konnte, legte kurz darauf der türkische Aktienmarkt deutlich zu und erfuhr eine kleinere Erleichterungsrallye. Übergeordnet steckt das Leitbarometer BIST 100 allerdings immer noch in einem seit Jahresanfang bestehenden Abwärtstrend fest.

Seit den Rekordhochs bei 5.704 Punkten zu Jahresbeginn hat der BIST 100 Index zeitweise um 25 Prozent nachgegeben und sich in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts um 4.400 Punkten abwärts begeben. Nach einer volatilen Seitwärtsphase gelang es in diesem Bereich einen Boden zu etablieren und Kursgewinne an 4.980 Punkte und dadurch knapp an die obere Abwärtstrendkanalbegrenzung zu vollziehen.

Blickt man noch auf die vorausgegangene Kursrallye, drängt sich beim aktuell laufenden Abwärtstrend der Verdacht einer bullischen Flagge auf, die durch einen Sprung mindestens über 5.100 Punkte aktiviert werden könnte und unmittelbares Aufwärtspotenzial an 5.200 und darüber in den Bereich von 5.423 Punkten aktivieren könnte.

Der Bereich bis 4.400 Punkte ist dagegen als neutral zu bewerten. Erst darunter dürften sich die Anzeichen auf eine längere Konsolidierungsphase auf 4.004 und 3.715 Punkte verdichten. Anzeichen für ein derartiges Szenario gibt es derzeit allerdings nicht, Bullen dominieren klar das Spielfeld.