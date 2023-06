CTS Eventim: Festivalsommer könnte Umsatztreiber werden!

Eventspezialist im Profil

CTS EVENTIM ist ein deutsches Unternehmen, das sich auf den Ticketverkauf und Eventmanagement in der Live-Entertainmentbranche spezialisiert hat. Der Hauptgeschäftsbereich von CTS EVENTIM liegt im Ticketverkauf. Das Unternehmen betreibt eine eigene Ticketing-Plattform, über die Kunden Tickets für eine Vielzahl von Veranstaltungen wie Konzerte, Festivals, Theateraufführungen, Sportveranstaltungen und vieles mehr erwerben können. CTS EVENTIM bietet verschiedene Vertriebskanäle an, darunter Onlineverkauf, Telefonverkauf und physische Verkaufsstellen. Pro Jahr werden ca. 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet. Darüber hinaus agiert CTS EVENTIM auch als Ticketvertriebspartner für Veranstalter und Künstler. Das Unternehmen unterstützt sie bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen, indem es ihnen technologische Lösungen, Marketingunterstützung und den Zugang zu einem breiten Vertriebsnetzwerk bietet. Durch diese Partnerschaften erweitert CTS EVENTIM sein Portfolio an verfügbaren Veranstaltungen und stärkt seine Position in der Branche. CTS EVENTIM ist auch im Bereich Eventmanagement tätig. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen wie die Veranstaltungsplanung, die Koordination von Ticketverkäufen, die Sicherheitsorganisation, das Marketing und die Logistik für Veranstaltungen an. Dadurch können Veranstalter ihre Veranstaltungen effizienter und erfolgreicher durchführen, indem sie auf die Expertise und Ressourcen von CTS EVENTIM zurückgreifen. Ein weiterer Geschäftszweig von CTS EVENTIM ist das Management von Veranstaltungsorten. Das Unternehmen betreibt und verwaltet eine Reihe von Veranstaltungsorten, darunter Arenen, Konzertsäle und Theater. Hierzu zählen einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London.

