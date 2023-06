DAX: Index steuert auf 16.000 Punkte zu

Der Deutsche Aktienindex DAX startete heute zwar oberhalb von 15.700 Punkten sichtlich fester in diesen Handelstag und damit einer wichtigen Unterstützung der letzten Wochen, konnte allerdings lediglich bis zum EMA 50 bis zur Mittagsstunde zulegen, die letzten Minuten waren dagegen von erneuten Verlusten zurück auf den Eröffnungskurs geprägt. Dabei steht noch immer eine mögliche Etablierung einer SKS-Formation seit Mitte April im Raum, die eine größere Konsolidierung einleiten könnte.

Gestern durften Marktteilnehmer bereits einen ersten Vorgeschmack auf eine größere Konsolidierung mit einem temporären Rückfall unter 15.700 Punkten erhaschen, diese Latte wurde nun ein Stück weit tiefer um 15.629 Zählern angesetzt. Erst unterhalb dieser Marke dürften sich die Anzeichen auf anschließende Verluste auf 15.542 und darunter sogar in den Bereich einer Ende März gerissenen Kurslücke um 15.424 Punkten verdichten.

Auf der Oberseite stellt ein seit den Rekordständen etablierter Abwärtstrend eine erste Hürde um 15.933 Punkten dar, ein Rücklauf zurück an die Maihochs wird dagegen erst oberhalb von 16.100 Punkten erwartet.

Am Nachmittag melden noch die USA Zahlen zum S&P Global Einkaufsmanagerindex aus dem verarbeitenden Gewerbe per Mai (endgültig), um 16:00 Uhr folgt dann noch der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe per Mai. Zeitgleich werden noch Bauausgaben aus April gemeldet, nur eine halbe Stunde später geht es mit den wöchentlichen Rohöllagerbeständen weiter. Interessante dürfte auch die Veröffentlichung der Bilanz der US-Notenbank FED um 22:30 Uhr für die Geldmärkte werden.