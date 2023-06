Nvidia Aktie getrieben durch KI-Boom – Anleger machen nach Allzeithoch Kasse

Die Nvidia Aktie wird nach wie vor von der Welle rund um Künstliche Intelligenz (KI) getragen. Das auf Grafikkarten-, Server- und KI-Chips spezialisierte Unternehmen Nvidia hatte vor wenigen Tagen zwischenzeitlich die Schwelle von einer Billion Dollar Börsenwert erreicht. Nach dem Überspringen der psychologischen 400er-Marke machten Anleger bereits am Mittwoch zunächst im größeren Stil Kasse.

Ein Anteilsschein kostet am Donnerstagnachmittag laut IG-Indikation rund 383 Dollar und damit 1,23 Prozent mehr im Vergleich zum Vortag.

Gewinnmitnahmen auf sonderbar hohem Terrain – weitere Verluste denkbar

Mit einem Stand von rund 420 Dollar je Aktie kletterten die Papiere von Nvidia am Dienstag zeitweise nicht nur auf den höchsten Stand der Geschichte, sondern ebenfalls über die Marke in Höhe von einer Billion Dollar Börsenwert. Als Hintergrund für die hohe Nachfrage fungieren die jüngsten Quartalsergebnisse, welche als besonders gut gelten. Zudem lässt ein starker Ausblick Anleger dies- und jenseits des Atlantiks hellhörig werden.

Nvidia-Chef Jensen Huang erwartet für das laufende Quartal einen Umsatz von ca. elf Milliarden Dollar und damit 50 Prozent mehr als von Analysten zuletzt erwartet.

Hintergrund für die zuletzt robuste Entwicklung sind laut Huang die massive Nachfrage nach Lösungen auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI). In diesem Zusammenhang wächst der Bedarf an spezialisierten Computerchips.