Nvidia-Aktie: Schlummert hier noch weiteres Kurspotenzial?

Die Nvidia (WKN: 918422)-Aktie ist nicht zu stoppen. Seit Jahresbeginn ist der Kurs inzwischen um mehr als 180 % auf aktuell 405 US-Dollar in die Höhe geschossen (Stand: 30.05.2023).

Auslöser der Rallye war der große Erfolg von ChatGPT und der vielen Konkurrenzprodukte. Vor wenigen Tagen hat Nvidia dann seine Quartalszahlen präsentiert und die Rally damit noch weiter angefacht.

Aber ist es jetzt eigentlich schon zu spät, um auf den Zug aufzuspringen, oder ist das erst der Beginn der Rekordrally?

Nvidia steigt in den erlesenen Club der Giganten auf

Mit dieser Kursrally ist Nvidia ein Kunststück gelungen, das noch kein Chiphersteller vorher geschafft hat: Der Marktwert des Konzerns hat die Marke von einer Billion US-Dollar durchbrochen. Damit gehört Nvidia nun zu den größten Konzernen der Welt, bezogen auf den Börsenwert.

Zu verdanken hat der Konzern den Aufstieg in diese Liga den jüngsten Quartalszahlen. Oder vielmehr der Prognose auf das laufende Quartal, die in der Quartalsmitteilung enthalten war. Denn die Quartalszahlen an sich waren erst mal eher enttäuschend. Der Umsatz ist im letzten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 13 % auf knapp 7,2 Mrd. US-Dollar gefallen. Der Nettogewinn ist gleichzeitig um 26 % auf 2 Mrd. US-Dollar gestiegen. Im Vorjahr wurde das Ergebnis allerdings auch durch eine einmalige Belastung in Höhe von 1,35 Mrd. US-Dollar belastet.

Im laufenden Quartal dürften die Zahlen aber schon erheblich besser ausfallen. Nvidia stellt einen Umsatzsprung um 64 % auf 11 Mrd. US-Dollar in Aussicht. Das Nettoergebnis könnte dann in der Größenordnung von 4 Mrd. US-Dollar liegen. Je Aktie würde das einen Nettogewinn von etwa 1,60 US-Dollar bedeuten.

Auf ein volles Geschäftsjahr hochgerechnet ergibt das einen Nettogewinn von etwa 6,4 US-Dollar je Aktie. Dank des starken Kursanstiegs ist die Aktie damit aber auf dieser Basis mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 63 immer noch sehr hoch bewertet.

Ist es an der Zeit, auf den Zug aufzuspringen?

Noch ist aber völlig unklar, wie sich Umsatz und Gewinn in den nächsten Jahren entwickeln werden. Nvidia hat sicherlich gute Chancen, zusammen mit dem Markt weiterzuwachsen. Aber die große Frage dürfte sein, wie schnell der Markt wachsen wird und wie sich die Konkurrenz positioniert. Aktuell ist Nvidia klarer Marktführer im Bereich der für das Training künstlicher Intelligenz notwendigen Hardware. Diese Position gilt es zu verteidigen, um auch die hohen Gewinnmargen halten zu können.

Das größte Risiko für die Anleger ist also, dass Nvidia die Erwartungen des Marktes nicht erfüllen kann und der Aktienkurs abstürzt. Denn die hohe Bewertung macht die Aktie anfällig für Kursstürze. Das sieht man nicht zuletzt an der Aktienkursentwicklung von Nvidia selbst. Allein in den letzten drei Jahren ist der Kurs ausgehend von etwa 100 US-Dollar je Aktie auf mehr als 300 US-Dollar im Jahr 2021 in die Höhe geschossen. Nur um dann über das nächste Jahr langsam wieder auf kaum mehr als 100 US-Dollar zu fallen.

Zwar ist es gut möglich, dass der Kursanstieg diesmal nachhaltig ist. Aber bei derart hohen Bewertungen und optimistischen Prognosen sollte man als Anleger besser vorsichtig sein.

Der Artikel Nvidia-Aktie: Schlummert hier noch weiteres Kurspotenzial? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Dennis Zeipert besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Nvidia.

