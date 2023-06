NVIDIA Corp. - Money Management gewinnt an Bedeutung

Mit 380,62 USD gelang der Nvidia-Aktie gestern der höchste Monatsschlusskurs der Geschichte! Diese Notierung lag zudem komfortabel oberhalb des alten Allzeithochs von 346,47 USD. Im „uncharted territory“ hatten wir zuletzt die 138,2%-Fibonacci-Projektion des gesamten Abwärtsimpulses von November 2021 bis Oktober 2022 bzw. das 161,8%-Pendant bei 437,52/493,76 USD als zwei der wenigen verbliebenen Anlaufziele auf der Oberseite ausgemacht (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 26. Mai). Wenn ein Trade derart ins Laufen kommt – seit Oktober hat sich der Technologietitel in der Spitze vervierfacht –, gewinnt allerdings auch stets das Money Management an Bedeutung. Schließlich gilt es die bisher aufgelaufenen Kursgewinne zu sichern. In die gleiche Kerbe schlägt derzeit noch ein weiteres Argument: Die jüngsten Aufwärtsgaps zeugen von einer durch die Psychologie dominierten Marktphase – vielleicht sogar von einer gewissen „Kaufpanik“. Als Absicherung auf der Unterseite bieten sich deshalb entweder das Tief vom 25. Mai (366,35 USD) oder aber das eingangs erwähnte ehemalige Rekordhoch vom November 2021 an.

NVIDIA Corp. (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NVIDIA Corp.

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.