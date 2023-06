OTS: GetYourGuide / Die Reiseerlebnis-Buchungsplattform GetYourGuide sichert ...

Die Reiseerlebnis-Buchungsplattform GetYourGuide sichert sich 194 Millionen US-Dollar zur Beschleunigung der globalen Expansion und Produktinnovation (FOTO) Berlin (ots) - Die Investition soll GetYourGuide als Marktführer im 300-Milliarden-Dollar-Markt für Reiseerlebnisse weiter festigen GetYourGuide (https://www.getyourguide.de/?selectedTab=0a050aa1-8582-1114-8185-8234a49c0003) , die weltweit führende Plattform für die Suche und Buchung von Reise-Erlebnissen, gab heute den Abschluss einer Eigenkapital- und Kreditfinanzierung in Höhe von 194 Millionen US-Dollar bekannt. Im Zuge der Finanzierungsrunde kann das Unternehmen seine Bewertung weiter steigern und seine Führungsposition in der Industrie festigen. Das zusätzliche Kapital wird eingesetzt, um die Marktpräsenz von GetYourGuide in Schlüsselregionen wie Nordamerika auszubauen und Produktinnovationen für Reisende und Anbieter von Reiseerlebnissen weltweit zu beschleunigen. Blue Pool Capital führte die Finanzierungsrunde der Serie F über 85 Mio. US-Dollar mit Beteiligung von KKR und Temasek an. UniCredit stellte den revolvierenden Kredit in Höhe von 109 Mio. US-Dollar unter Beteiligung von BNP Paribas, Citi und KfW zur Verfügung. "Diese Finanzierungsrunde ist ein Meilenstein für GetYourGuide und der Beginn eines neuen Kapitels. Seit der Pandemie sind wir als deutlich größeres und besseres Unternehmen zurückgekommen. Jetzt können wir unsere Vision mit langfristiger Perspektive und strategischer Flexibilität umsetzen", sagt Johannes Reck, CEO und Mitgründer von GetYourGuide. "Wir befinden uns noch in einem frühen Stadium der Transformation der 300 Milliarden US-Dollar Kategorie für Reiseerlebnisse und des noch größeren 1,5 Billionen US-Dollar Marktes für Freizeitaktivitäten. Unsere Technologie ist dazu fähig Innovation und Wachstum für unsere Partner und Kunden gleichermaßen voranzutreiben", fügte Reck hinzu. Konsumenten geben weiterhin mehr Geld für Erlebnisse als für traditionelle Konsumgüter aus. Die Daten von GetYourGuide bestätigen diesen Trend: Das Buchungsvolumen im ersten Quartal 2023 ist viermal so hoch wie im ersten Quartal 2019. Die Kategorie Reiseerlebnisse wächst schnell und profitiert von einem generationenübergreifenden Wandel im Kundenverhalten. Nach Angaben des US-Bureau of Economic Analysis stiegen die Ausgaben der amerikanischen Konsumenten für Erlebnisse zwischen 2000 und 2019 doppelt so schnell wie die Ausgaben für Waren. "Die Digitalisierung der Erlebnis-Industrie bietet enorme Chancen und wir glauben, dass die Innovationskraft von GetYourGuide und die Kundenorientierung des Unternehmens die Grundlage der beeindruckenden Erfolgsstory sind", sagt Oliver Weisberg, CEO bei Blue Pool Capital. "Wir glauben, dass GetYourGuide einzigartig positioniert ist, um in dieser Kategorie Weltmarktführer zu werden und ein enorm wertvolles Unternehmen aufzubauen", fügt Weisberg hinzu. Die Investition wird dazu beitragen, das Innovationstempo für Reisende und Anbieter zu erhöhen, indem die schnell fortschreitenden Fähigkeiten von Künstlicher Intelligenz (KI) und Large Language Models (LLMs) genutzt werden. Die Beschleunigung der Produktinvestitionen wird nicht nur den Reisenden helfen, das Beste aus ihren Reisen zu machen, sondern auch den Anbietern die Möglichkeit geben, ihre Geschäfte auf der Plattform mit intuitiven Tools zu verwalten und auszubauen. Die Finanzierung kommt passend zum Beginn der Hauptreisezeit, in der eine rekordverdächtige Anzahl von Buchungen auf der Plattform von GetYourGuide erwartet wird. Ein Teil dieser steigenden Nachfrage sind die Originals by GetYourGuide, eine Kollektion exklusiver und einzigartiger Erlebnisse, die allesamt in enger Zusammenarbeit mit lokalen Partnern entwickelt werden, wie zum Beispiel: NYC: MoMA Before Hours Tour mit Kunstexperte (https://www.getyourguide .com/new-york-city-l59/nyc-moma-before-hours-tour-with-art-expert-t446965/) ; London: Krönungstour, Afternoon Tea & Westminster Abbey (https://www.getyourguid e.com/london-l57/london-coronation-tour-afternoon-tea-westminster-abbey-t459498/ ) ; Mailand: Mailänder Dom & Terrassen Exklusive After-Hours-Tour (https://www.g etyourguide.de/milan-l139/milan-milan-cathedral-terraces-exclusive-after-hours-t our-t459111/) ; and Rom: Schalte das Licht ein in den Vatikanischen Museen (http s://www.getyourguide.de/rome-l33/rome-turning-the-lights-on-at-the-vatican-museu ms-t438033/) . J.P. Morgan fungierte als exklusiver Hauptberater bei der Transaktion. Für weitere Informationen über GetYourGuide besuchen Sie bitte getyourguide.press. *Marktbeschreibungen basieren auf Daten von Euromonitor Über GETYOURGUIDE GetYourGuide (https://www.getyourguide.de/?selectedTab=0a050aa1-8582-1114-8185-8234a49c0003) ist der weltweit führende Online-Marktplatz für unvergessliche Reiseerlebnisse. Reisende nutzen GetYourGuide, um die besten und außergewöhnlichsten Aktivitäten an jedem beliebigen Reiseziel zu entdecken und zu buchen - von Führungen durch lokale Expert*innen über kulinarische Exkursionen, Workshops bis hin zu Skip-the-Line-Tickets und exklusiven "Bucket-List"-Erlebnissen. Heute bietet GetYourGuide weltweit mehr als 75.000 Aktivitäten von über 16.000 Anbieter*innen an. Seit der Gründung haben Reisende aus über 150 Ländern mehr als 80 Millionen Touren, Aktivitäten und Eintrittskarten für Sehenswürdigkeiten über GetYourGuide gebucht. Mehr als 700 Reise- und Technikexpert*innen arbeiten in einem globalen Team für GetYourGuide. Der Hauptsitz ist Berlin, daneben betreibt das Unternehmen 17 lokale Büros auf der ganzen Welt (einschließlich Großbritannien und den USA). Pressekontakt: GetYourGuide Clare Sayas Corporate Communications Lead Mail: mailto:clare.sayas@getyourguide.com Web: http://www.getyourguide.de Weber Shandwick Thorsten Duess Executive Vice President Mail: mailto:tduess@webershandwick.com Web: http://www.webershandwick.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/102194/5522699 OTS: GetYourGuide