Pressestimme: 'Die Glocke' zu Tarifstreit bei der Bahn

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Tarifstreit bei der Bahn:

"Das Tarifangebot der Bahn ist ein sehr gutes. Dass EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch hier von "sozial ungerecht" spricht, ist dagegen einfach nur frech. Die Gewerkschaft scheint den Sinn für die Realität verloren zu haben. Sie fordert zu viel von einem maroden Konzern, der sich momentan im Umbau befindet. Allein 2022 machte er einen Verlust von 227 Millionen Euro. Außerdem schiebt die Bahn einen milliardenschweren Schuldenberg vor sich her - für den der Staat und letztlich die Steuerzahler haften. Schreibt der Konzern auch in Zukunft rote Zahlen, drohen womöglich reduzierte Investitionen in die Modernisierung der Infrastruktur. Das wäre fatal, ist doch der Schienenverkehr ein wichtiger Faktor bei der Verkehrswende."/DP/jha