Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Deutsche Wohnungspolitik/Grunderwerbssteuer

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Deutsche Wohnungspolitik/Grunderwerbssteuer:

"Der Traum von den eigenen vier Wänden darf kein Traum bleiben. Wohnen ist Kern der sozialen Frage des 21. Jahrhunderts. Was Schönwetterreden angeht, spielt die deutsche Politik in der ersten Liga. In der Realität aber ist die Wohnungspolitik ein Trauerspiel. Denn die Politik lässt anscheinend nichts unversucht, den Kauf einer Immobilie für viele unerschwinglich zu machen. Stellvertretend dafür stehen die nunmehr ein Jahr andauernden, unseligen Debatten um die Grunderwerbsteuer. Vor der NRW-Wahl legte Bundesfinanzminister Christian Lindner im Vorjahr flugs dahingewurstelte Eckpunkte für eine Reform vor. Bundesländer sollen künftig über großzügige Freibeträge Familien von der Grunderwerbsteuer befreien können. Geschehen ist seitdem - wenig überraschend - nichts. Warum auch sollten die Länder auf einen guten Teil ihrer wenigen eigenen Steuereinnahmen verzichten?"/DP/jha