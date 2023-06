S&P 500® - Juni-Saisonalität mit Makeln - deshalb: "hopp oder top"

Zum gefühlt x-ten Mal ringt der S&P 500® mit der Schlüsselmarke von 4.200 Punkten. Zur Erinnerung: Auf diesem Niveau fallen diverse horizontale Hürden mit zwei verschiedenen Fibonacci-Level (4.136/4.201 Punkte) zusammen. Gleichzeitig würde dieser Befreiungsschlag für eine strategische Bodenbildung mit einem rechnerischen Anschlusspotenzial von 700 Punkten sorgen (siehe Chart). D. h. im Erfolgsfall dürfte das US-Aktienbarometer langfristig Kurs auf das bisherige Allzeithoch bei 4.819 Punkten nehmen. Noch ein anderer Aspekt ist derzeit wichtig: So haben die amerikanischen Standardwerte die Schiebezone seit Mai vergangenen Jahres zuletzt zweimal verengt. In den letzten Wochen pendelte der S&P 500® somit nur noch zwischen 4.048 und besagten 4.200 Punkten. Die dadurch aufgestaute Bewegungsdynamik unterstreicht nochmals die Bedeutung der Schlüsselgröße von 4.200 Punkten. Andererseits gilt es, die beschriebene Tradingrange nicht nach unten zu erweitern, zumal auch der Faktor „Saisonalität“ im Juni eher als „durchwachsen“ zu bezeichnen ist (siehe Analyse 1). Per Saldo handelt es sich derzeit um die klassische „make or break“-Situation.

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

