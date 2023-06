Selenskyj in Moldau für Gipfeltreffen europäischer Länder eingetroffen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kiew/Chisinau (Reuters) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zum Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) ins Nachbarland Moldau gereist.

Bei seiner Ankunft beim informellen Treffen von Dutzenden Staats- und Regierungschefs europäischer Länder in Chisinau bekräftigte er am Donnerstag den Wunsch der Ukraine, in die Nato aufgenommen zu werden. Sein Land warte darauf, dass das Verteidigungsbündnis grünes Licht gebe.

Es werden mehr als 40 europäische Staats- und Regierungschefs bei den bis Freitag geplanten Gipfel erwartet. EU-Diplomaten zufolge soll ein Zeichen der Solidarität mit dem verarmten Land gesetzt werden. Unter den rund 2,5 Millionen Bewohnern Moldaus wächst seit Beginn des Ukraine-Kriegs die Furcht vor Einmischungen Russlands. Dazu tragen auch pro-russische Separatisten in der Region Transnistrien bei, ein schmaler Streifen an der Grenze zur Ukraine. Die EPG ist ein noch junges Format, das dem Austausch vor allem der 27 EU-Staaten mit Regierungen dienen soll, die nicht in der EU sind. Dazu gehören neben der Ukraine und Moldau auch die Türkei und Großbritannien.

Er plane zahlreiche bilaterale Gespräche, bei denen es auch um die Lieferung von Kampfjets gehen, sagte Selenskyj. Die Ukraine erhofft sich davon mehr Schlagkraft bei der Verteidigung gegen Russland, das vor gut 15 Monaten in die Ukraine einmarschiert war. Auch ein Friedensplan sowie die Bestrebungen der Ukraine, in die Europäische Union (EU) aufgenommen zu werden, seien Themen, so der ukrainische Präsident. "Unsere Zukunft ist in der EU". Selenskyj betonte die Verbundenheit mit Moldau, das wie die Ukraine einst zur Sowjetunion gehörte und vor allem zu Beginn des Kriegs in der Ukraine zahlreiche Flüchtlinge aufgenommen hat. "Das werden wir nie vergessen", sagte er bei einem gemeinsamen Statement mit der moldawischen Präsidentin Maia Sandu.

