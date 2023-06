USA: Produktivität gibt nach - Lohnkosten steigen schwächer als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Produktivität der US-Wirtschaft ist im ersten Quartal gesunken. Das Verhältnis von Produktion und Arbeitszeit fiel auf das Jahr hochgerechnet um 2,1 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington laut einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war noch ein Minus 2,7 Prozent ermittelt worden.

Die Lohnstückkosten zogen in den Monaten Januar bis März weniger stark an als erwartet und auch nicht so deutlich wie zunächst ermittelt. Sie erhöhten sich im ersten Quartal um 4,2 Prozent. Volkswirte hatten mit einem Plus von 6,0 Prozent gerechnet. In einer ersten Schätzung war ein Anstieg um 6,3 Prozent ermittelt worden.

Der Lohnauftrieb dürfte von der US-Notenbank Fed genau betrachtet werden, da er für die Inflation von Bedeutung ist. Für die nächste Zinssitzung der Fed Mitte Juni signalisierten einige Notenbank-Vertreter zuletzt eine Zinspause. Ein Ende der Zinserhöhungen sei damit aber nicht verbunden./la/bgf/jha