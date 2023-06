DAX 40 Ausblick: US-Arbeitsmarktdaten überraschen – Zinsfantasien erhalten neue Nahrung

Der DAX ist am Freitag nach Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten zwischenzeitlich unter die Marke von 16.000 Punkten gerutscht. Ein robuster Jobbericht nährt die Zinsfantasien der Anleger. Die Euphorie über den jüngsten Deal im US-Schuldenstreit schwindet zusehends. Auf Wochensicht verhält sich das Frankfurter Börsenbarometer damit nahezu neutral.

Anleger Atmen in puncto US-Schuldenkrise auf – Senat stimmt Gesetzesentwurf zu

Neuen Mut konnten Anleger zuletzt durch die jüngsten Entwicklungen in der nun beigelegten US-Schuldenkrise schöpfen. Eine mögliche Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung ist abgewendet worden. Am späten Donnerstagabend (Ortszeit) billigte auch der Senat dem Gesetzesentwurf, mit dem die Schuldenobergrenze in den USA vorerst ausgesetzt wird. Ein Zahlungsausfall der größten Volkswirtschaft der Welt hätte dramatische Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte. Bis zuletzt hatten Demokraten und Republikaner über eine Kompromisslösung gestritten.