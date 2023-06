DAX: Anstiegsversuch

Der Streit um die US-Schuldenobergrenze hat in der Nacht zum Donnerstag eine weitere Hürde im US-Repräsentantenhaus genommen, dies ließ die Märkte im regulären Handel etwas aufatmen. Beim deutschen Leitbarometer herrscht aber noch immer seit den Rekordständen vor wenigen Tagen ein intakter Abwärtstrend.

Dieser verläuft ungefähr auf Höhe des 50-Tage-Durchschnitts sowie der Kursmarke von 15.893 Zählern. Sollte demnach ein Anstiegsversuch an die zentrale Hürde um 16.000 Punkte versucht werden, müssten erst diese beiden Hürden mindestens auf Tagesschlusskursbasis überwunden werden. Bei entsprechender Kursstärke könnte sogar ein Rücklauf an die Rekordstände aus Anfang Mai erfolgen.

Auf der Unterseite bildet der Ausreißer vom Mittwoch unter die Unterstützung von 15.700 Punkten einen faden Beigeschmack, hierbei könnte es sich durchaus um eine Bärenfalle handeln. Daher sollte neuerliche Verkaufssignale erst unterhalb der Mittwochstiefs von 15.629 Punkten abgewartet werden, was mit Abschlägen zurück auf 15.542 Punkte einhergehen könnte.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Freitag mit Zahlen zur Geldbasis per Mai veröffentlicht, frische Daten zu Frankreichs Industrieproduktion aus April folgen um 8:45 Uhr. Spaniens Arbeitslosenzahlen aus dem abgelaufenen Monat stehen um 9:00 Uhr auf der Agenda, gefolgt von US-Daten zu neu geschaffenen Stellen ex Agrar aus Mai. Zeitgleich werden noch die durchschnittlichen Stundenlöhne und die Arbeitslosenquote aus Mai vorgestellt. Übrigens, die Aussetzung der US-Schuldenobergrenze muss spätestens am Montag noch den Senat passieren!