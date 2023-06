Deutsche Anleihen: Kursverluste vor US-Arbeitsmarktbericht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Freitag bis zum Mittag im Kurs leicht nachgegeben. Zuletzt fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,29 Prozent auf 135,94 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,28 Prozent.

In den USA ist eine drohende Zahlungsunfähigkeit der Regierung abgewendet worden. Nach dem Repräsentantenhaus stimmte auch der Senat einer vorläufigen Aussetzung der gesetzlichen Schuldengrenze zu. Ein Zahlungsausfall der Vereinigten Staaten hätte vermutlich schwere Verwerfungen an den Finanzmärkten und wirtschaftliche Schäden hervorgerufen.

Der Handel am Anleihemarkt fiel am Vormittag eher ruhig aus. Leichten Kursdruck übten die freundlich tendierenden Aktienmärkte aus. Produktionsdaten aus Frankreich überraschten zwar positiv, wurden am Rentenmarkt aber eher beiläufig zur Kenntnis genommen.

Der Nachmittag verspricht mehr Spannung, wenn amerikanische Konjunkturdaten in den Mittelpunkt rücken. Die US-Regierung veröffentlicht ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht. Die Zahlen haben große Bedeutung für die Geldpolitik der Notenbank Federal Reserve. Die US-Währungshüter sehen in dem robusten Jobmarkt vor allem zusätzliche Inflationsrisiken, weshalb ihnen eine Abkühlung recht wäre./bgf/jsl/jha/