02.06.2023 / 07:00 CET/CEST



Cham, 2. Juni 2023 Medienmitteilung Die Geschichte der Papieri selbst erkunden Die Papierfabrik Cham ist Vergangenheit. Doch ihre Geschichte und Geschichten bleiben im Papieri-Quartier präsent. Dank dem neuartigen virtuellen Museum, welches heute mit einer Vernissage feierlich eröffnet wurde. Während der unglaublich langen Zeit von 358 Jahren wurde auf dem Areal der Papierfabrik Cham Papier hergestellt – seither entsteht in Etappen ein neues Wohn- und Arbeitsquartier. Doch die Geschichte des Areals ist präsent: Rund ein Drittel des historischen Baubestands bleibt erhalten. Mehr noch: Er wird wieder instand gestellt und aufgewertet. «Die Geschichte des Ortes ist für die Entwicklung des Papieri-Areals sehr wichtig», meint Thomas Aebischer, CEO der federführenden Cham Group. Deshalb wurde seit Beginn der Umnutzung nach Wegen gesucht, die Vergangenheit auf passende Weise sichtbar zu machen. Mit dem Handy auf die Pirsch Auf dem Papieri-Gelände trieben seit jeher Innovationen die Fortentwicklung voran – so wurde auch jetzt ein innovativer Ansatz gewählt. Das virtuelle Museum hebt die Highlights der letzten 360 Jahren hervor. Je acht Signaletik-Stelen und Gebäudetafeln machen die Seele des Ortes via QR-Codes zu Videoclips, vielen digitalen Links und vertiefenden Informationen, Filmen und Bildern sichtbar und zum virtuellen Erlebnis. Es handelt sich um das erste Museum einer Schweizer Papierfabrik in dieser Art, welches in den nächsten Bauetappen weiterentwickelt wird. Das Publikum kann nach eigenen Vorlieben bei den Orten und Themen verweilen, für die es sich am meisten interessiert. Das kann die Papieri-Bahn sein oder die Papierproduktion; aber auch Gebäude wie das Portierhaus, die Lokremise oder das Kesselhaus geben spannende Geschichten her. Selbstverständlich ist auch die einstige Unternehmenskultur der «Papieri-Familie» ein Thema. Für die Erarbeitung der historischen Inhalte hat die Cham Group mit der Geschichtsvereinigung Chamapedia zusammengearbeitet. Die Experten in Sachen Vergangenheit und Geschichtsvermittlung holten ihrerseits mehr als 30 ehemalige Papierler vor die Kamera, um originale Aussagen zur Geschichte einholen zu können – vom einstigen Verwaltungsrat bis zur Kantinenmitarbeiterin, vom Verkaufsdirektor bis zum Hilfsarbeiter, damit ein umfassendes Bild der Geschichte entsteht. Chamapedia-Präsident Bruno Werder: «Auch wir haben bei den Filmaufnahmen viel Neues erfahren.» Das virtuelle Museum – so macht Geschichte Freude! Ab dem 2. Juni 2023 ist das virtuelle Museum für das Publikum offen. Es verteilt sich als modulare Lösung auf dem ganzen Papieri-Areal. Die History-Hotspots vermitteln Interessierten via QR-Codes historische Inhalte, Bilder und coole Filme der einst so ortsprägenden Papierfabrik Cham. https://www.papieri-cham.ch/erleben/virtuelles-museum Führungen mit historischen Inhalten buchen Cham Tourismus bietet in Zusammenarbeit mit dem Verein Chamapedia zusätzlich massgeschneiderte Rundgänge zu den historischen Inhalten auf dem Papieri-Areal an. Bitte wenden Sie sich für Führungen mit historischem Inhalt an Cham Tourismus.

Über die Cham Group

Die Immobiliengesellschaft Cham Group konzentriert sich auf die Entwicklung des Papieri-Areals im Zentrum von Cham. Durch ihr integriertes Geschäftsmodell deckt sie den gesamten Lebenszyklus ihrer Liegenschaften von der Entwicklung über den Bau bis zu Bewirtschaftung und Werterhaltung ab. Weiteres Wachstum kann die Firma durch Zukäufe von zusätzlichen Entwicklungs- und Anlageliegenschaften in der erweiterten Region generieren. In einem ersten Schritt wurde das an das Papieri-Areal angrenzende Pavatex-Areal erworben, das langfristig ebenfalls entwickelt werden soll.



