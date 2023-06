EZB-Direktor Panetta - Sind nah am Zinsgipfel

Die EZB ist aus Sicht von Notenbankdirektor Fabio Panetta auf ihrem Straffungskurs bereits nah am Zinsgipfel angelangt.

"Mein Gefühl sagt mir, dass wir das Ende unseres Zinserhöhungszyklus noch nicht erreicht haben, obwohl wir nicht mehr weit davon entfernt sind", sagte das Mitglied des sechsköpfigen Führungsteams der Europäischen Zentralbank (EZB) in einem am Freitag veröffentlichten Interview der französischen Zeitung "Le Monde". Die geldpolitische Debatte werde sich bald von der Frage "wie hoch?" auf die Frage "wie lange?" verlagern. Es gebe einen beträchtlichen Spielraum, um die Inflation zu bekämpfen, indem die Zinsen so lange wie nötig hoch gehalten werden.

"Ich glaube nicht, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, um die Zinssätze übereilt anzuheben, da wir bereits einen beträchtlichen Weg zurückgelegt haben", merkte Panetta an. Die EZB hat seit der Zinswende im Juli 2022 die Schlüsselzinsen bereits sieben Mal in Folge angehoben. Mehrere Währungshüter hatten unlängst zwei weitere Schritte nach oben um je 0,25 Prozentpunkte im Juni und im Juli für wahrscheinlich gehalten.