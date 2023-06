IRW-News: ACCESSWIRE News Network : Vivid Sydney 2023 startet mit bisher erfolgreichsten Eröffnungswochenende

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : Vivid Sydney 2023 startet mit bisher erfolgreichsten Eröffnungswochenende

SYDNEY, AUSTRALIEN / ACCESSWIRE / 2. Juni 2023 / Vivid Sydney hat das bisher erfolgreichste Eröffnungswochenende erlebt und verzeichnete mehr als 453.000 Besucher, die an Australiens größtem Event des Jahres 2023 teilnahmen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70817/Vivid_060223_DEPRcom.001.jpeg

Vivid Sydney Circular Quay

Bildnachweis: Destination NSW

Festival-Besucher aus Sydney sowie regionalen Märkten aus New South Wales (NSW) und anderen Bundesstaaten sowie internationaler Herkunft nahmen am Eröffnungswochenende an mehr als 300 Veranstaltungen und Aktivitäten des Programms 2023 teil. Die Besucherzahlen am Eröffnungswochenende stellen eine Steigerung um 4 Prozent gegenüber dem vorherigen bis dahin erfolgreichsten Eröffnungswochenende des Vivid Sydney im Jahr 2022 dar.

John Graham, Minister für Arbeit und Tourismus, erklärte, dass das Programm 2023 darauf abziele, Menschen zusammenzubringen und gleichzeitig Unternehmen aus Sydney und NSW wirtschaftliche Vorteile zu bieten.

Es war toll, Zigtausende Familien beim Vivid Light Walk zu sehen, und es war ermutigend zu erleben, wie das Geschäftsviertel der Stadt aufblühte und die Unternehmen von der Rekordbeteiligung profitierten.

Bei diesem Festival geht es um die Gemeinschaft. Einwohner von Sydney und Besucher aus dem ganzen Bundesstaat, dem Land und der ganzen Welt feiern gemeinsam unsere Kreativindustrien und erleben etwas Neues, von erstklassigen Aktivitäten und Veranstaltungen bis hin zu vielfältiger Esskultur und Bewirtungsangeboten.

Vivid Sydney 2023 hatte einen guten Start, aber es bleibt noch genügend Zeit, um an diesem einzigartigen Festival in Sydney teilzunehmen. Ich ermutige all diejenigen, die über den Besuch des Festivals nachdenken, die Stadt wirklich zu besuchen und das Festival mit eigenen Augen zu erleben.

Der bisher längste Sydney Light Walk, die Festival-Neuheiten wie Lightscape und Dark Spectrum sowie Vivid Food gehörten zu den bestbesuchten Festivalangeboten am Eröffnungswochenende. Restaurants, Cafés und Bars bewirteten mehr als 120.000 Gäste (5 Prozent mehr als am Eröffnungswochenende 2022). Insgesamt kauften 85 Prozent der Teilnehmer während des Eröffnungswochenendes des Festivals Speisen und Getränke.

Vivid Sydney 2023 begann mit First Light, einem bewegenden Welcome to Country, gefolgt von einer Feier der Kultur der First Nations-Völker, bei der Yothu Yindi das berühmte Treaty-Lied vortrug.

Am Freitag, den 26. Mai, um 18:00 Uhr (AEST) wurde Vivid Sydney 2023 mit einem Feuerwerk, Suchscheinwerfern und Drohnen eröffnet, die den Himmel am Circular Quay und die Flügel des Opernhauses von Sydney mit den Kunstwerke des verstorbenen Künstlers John Olsen AO OBE erleuchteten, die von den kreativen Technikern Curiious für Life Enlivened (2023) animiert wurden.

Am Sonntag, den 28. Mai (AEST) erhoben sich mehr als 1.000 Drohnen in der ersten von sechs geplanten Drohnenshows mit dem Titel Written in the Stars in den Nachthimmel. Zehntausende Einwohner und Besucher von Sydney waren von den faszinierenden Bildern und Animationen der größten Drohnenshow der südlichen Hemisphäre begeistert, die eine beeindruckende Reise durch die natürliche Welt über uns bietet.

Written in the Stars wird während des gesamten Festivals am Sonntag- und Mittwochabend und am Montag, den 12. Juni ab 21:10 Uhr (je nach Wetterbedingungen) stattfinden und wird von einem Audiotrack begleitet, der auf Cinewav abrufbar ist.

Der Leiter des Vivid Sydney-Festivals, Gill Minervini, erklärte, dass das erweiterte Programm und neue, innovative Veranstaltungen entscheidend für das Zuschauerinteresse im Jahr 2023 seien.

Vivid Sydney ist das ultimative Festival der Kreativindustrie und unserer spektakulären Stadt.

Das diesjährige Programm setzt neue Maßstäbe und revolutioniert die Arten von Aktivitäten, die wir anbieten - Festivalpremieren, Weltpremieren und nie zuvor aktivierte Räume sowie den brandneuen Sektor Vivid Food.

Das Programm ist so vielfältig, dass wirklich für jeden etwas dabei ist. Wir sind begeistert, dass so viele an unserem ersten Festival-Wochenende teilgenommen haben - das Feedback und die Reaktionen waren unglaublich. Und das ist erst der Anfang!

Vivid Sydney ist das größte Festival in Australien und findet jeden Abend ab 18:00 Uhr bis Samstag, den 17. Juni statt. Im Jahr 2022 wurden 2,58 Millionen Besucher verzeichnet und das Festival bedeutete für die NSW-Wirtschaft einen Gewinn von $119 Millionen.

Weitere Informationen finden Sie unter: vividsydney.com.

