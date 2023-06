Ministerium - Zwei Österreicher nach Jahren aus iranischer Haft freigelassen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Wien (Reuters) - Nach Jahren iranischer Haft sind zwei österreichische Staatsbürger der Regierung in Wien zufolge freigelassen worden und kehren nach Hause zurück.

Außenminister Alexander Schallenberg erklärte am Freitag, die beiden österreichisch-iranischen Doppelstaatsbürger Kamran Ghaderi und Massud Mossaheb seien nach 2709 und 1586 Tagen Haft "endlich wieder in Freiheit". Der Schritt sei Teil eines umfassenderen Austauschs europäischer Gefangener gegen den in Belgien inhaftierten iranischen Diplomaten Asadollah Assadi, der einen Anschlag in Frankreich geplant habe, erklärten die Regierungen in Wien und Brüssel. Zudem sei ein Däne freigelassen worden, teilte die belgische Regierung mit. Vergangene Woche kam ein belgischer Entwicklungshelfer frei.

Der IT-Manager Ghaderi wurde 2016 bei seiner Ankunft am Flughafen von Teheran festgenommen, als er Verwandte besuchen wollte. Später wurde er wegen Spionagevorwürfen inhaftiert. Der über 70 Jahre alte Maschinenbauer Mossaheb wurde 2019 festgenommen. Er begleitete nach Angaben von Amnesty International eine Delegation eines Strahlentherapie-Technologieunternehmens, das Krebsbehandlungen anbietet. Auch er wurde wegen Spionage verurteilt. Westliche Länder werfen dem Iran vor, ihre Staatsangehörigen fälschlicherweise zu inhaftieren, um sie als Verhandlungsmasse zu benutzen. Der Iran bezeichnet die Urteile als rechtmäßig.

