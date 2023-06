Ölpreis - WTI - GD200 als Taktgeber

Beim Ölpreis wackelt derzeit der Durchschnitt der letzten 200 Wochen (akt. bei 67,17 USD). Seit Mitte März ist das nun schon der 4. Test dieser langfristigen Glättungslinie, deren charttechnische Bedeutung zweifelsohne als hoch einzustufen ist. Zu dieser Einschätzung trägt noch ein weiterer Aspekt bei: Anfang Mai erlebte das „schwarze Gold“ eine Woche mit sehr großer Hoch-Tief-Spanne, welche sich charttechnisch in einem klassischen Außenstab niederschlägt. Dieser gibt seither die Leitplanken für die weitere Kursaktivität vor, d. h. der Ölpreis schwankt in den letzten vier Wochen in den Anfang Mai vorgegebenen Grenzen. Ein Abgleiten unter die 200-Wochen-Linie würde deshalb auch das Risiko einer Verletzung dieser Grenzen signifikant erhöhen. Auf der Oberseite bildet dagegen der Abwärtstrend seit Juli vergangenen Jahres zusammen mit dem Durchschnitt der letzten 38 Wochen (akt. bei 78,00/78,42 USD) eine erste markante Widerstandszone. Die Rückeroberung dieser Hürden wäre aber nur ein erster Schritt. Für eine tragfähige Bodenbildung müsste der Ölpreis vielmehr die Hochs der letzten Monate bei gut 83 USD überwinden.

Ölpreis - WTI (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Ölpreis - WTI

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.