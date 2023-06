Schweizer Notenbank - Inflation greift auf weitere Bereiche über

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) ist bereit, ihre Geldpolitik weiter zu straffen.

Damit könne die Notenbank den Inflationsdruck bekämpfen, der sich ihrer Ansicht nach auf zusätzliche Bereiche der Schweizer Wirtschaft ausweite, sagte Direktoriums-Vizepräsident Martin Schlegel am Freitag auf einer Veranstaltung der Asset Management Association Switzerland. "Wir haben zunehmend Anzeichen dafür, dass die Inflation auf andere Güter und Dienstleistungen übergreift, die nicht mit Energie und Versorgungsengpässen zusammenhängen." Die SNB sei auch bereit, bei Bedarf an den Devisenmärkten zu intervenieren, um ihr Preisstabilitätsziel einer Teuerung von null bis zwei Prozent zu gewährleisten, so Schlegel weiter.