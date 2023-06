USA: Arbeitslosigkeit legt spürbar zu

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosigkeit im Mai von niedrigem Niveau aus spürbar gestiegen. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich von 3,4 Prozent im Vormonat auf 3,7 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Quote von 3,5 Prozent gerechnet. Laut Ministerium ist die Zahl aller Arbeitslosen um 440 000 auf 6,1 Millionen gestiegen.

Die Arbeitslosenquote liegt schon seit einiger Zeit auf sehr niedrigem Niveau. Zahlreiche Arbeitnehmer bleiben dem Arbeitsmarkt aus verschiedenen Gründen fern, scheinen aber wieder stärker auf Arbeitssuche zu gehen. Viele Unternehmen haben seit längerem Probleme, geeignetes Personal zu finden. Der US-Notenbank Fed ist der Zustand ein Dorn im Auge, weil er für Lohnauftrieb sorgt. Die ohnehin hohe Inflation kann dadurch zusätzlich angefacht werden./bgf/jsl/jha/