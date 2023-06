DAX: Abwärtsrisiken gesenkt

Der Deutsche Aktienindex DAX wird zum heutigen Handelsstart minimal fester zum Freitagsschlussstand erwartet, für Hoffnungen auf einen weiteren Kursschub sorgt nämlich die Verabschiedung eines Gesetzes zur Aussetzung der US-Schuldenobergrenze für die nächsten zwei Jahre.

Hierdurch konnte der DAX im Freitagshandel auch einen kleinen Punktsieg für sich verbuchen und einen Schlussstrich um 16.050 Punkten ziehen. Der erfolgreiche Wochenschlusskurs oberhalb der psychologisch relevanten Marke könnte nun weitere Begehrlichkeiten bullischer Marktteilnehmer wecken, oberhalb von 16.079 Punkten wäre zunächst ein Kurslückenschluss mit entsprechendem Aufwärtspotenzial an 16.143 Punkte möglich. Aber erst darüber dürften dann auch die Rekordstände aus Ende Mai um 16.331 Zählern in den Fokus rücken.

Nach dem kleinen Ausrutscher vom Mittwoch unter 15.706 Punkte hat sich eine potenzielle Verkaufsmarke nun ein Stück weit nach unten verschoben, erst unterhalb von 15.629 Punkten würden dem DAX Abschläge auf 15.542 Punkte drohen, darunter an eine Ende März gerissene Kurslücke um 15.424 Punkten.

Erste Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag wurden bereits in der Nacht zum Montag mit Daten zu Chinas Caixin-Einkaufsmanagerindex aus dem Dienstleistungssektor per Mai veröffentlicht. In wenigen Minuten stehen Deutschlands Handelsbilanzsaldo sowie die Exportrate aus April (saisonbereinigt) auf der Agenda, zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr melden Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland und die EWU Einkaufsmanagerindizes zum Dienstleistungssektor aus Mai (endgültig).

Um 10:30 Uhr wird der europaweite Sentix-Konjunkturindex per Juni bekannt gegeben, gefolgt von europaweiten Erzeugerpreisen aus April um 11:00 Uhr.