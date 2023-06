Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Erdogan

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Erdogan:

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan liefert einen neuen Beweis für seine politische Beweglichkeit. Bis zur Wahl im Mai schloss er eine neue Wirtschaftspolitik aus - jetzt ernennt er einen Finanzminister, der eine 180-Grad-Wende einleiten soll. Auch betont Erdogan plötzlich die Notwendigkeit, gesellschaftliche Gräben zu überwinden. Der Präsident will damit aber nicht mehr Demokratie und Rechtsstaat schaffen - er will seine Macht zementieren. Erdogan hat die Wirtschaft in die Krise getrieben und braucht dringend neues Vertrauen internationaler Anleger. Deshalb hat er jetzt den hoch angesehenen Ex-Minister Mehmet Simsek wieder ins Kabinett geholt./yyzz/DP/mis