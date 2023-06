Pressestimme: 'Frankenpost' zu Asylpolitik

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Asylpolitik:

Die Stunde der Wahrheit schlägt an diesem Donnerstag. Dann zeigt sich, ob die EU-Innenminister den Stillstand aufbrechen: Länder, die bisher niemanden aufnehmen wollen, machen Zugeständnisse - und bekommen die Aussicht, dass aufgrund des Grenzverfahrens weniger Migranten in die EU kommen. So soll keine numerische, sehr wohl aber eine faktische Obergrenze entstehen - also das, was Grüne und viele Sozialdemokraten bisher ablehnen./yyzz/DP/mis