Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Beschwerden bei der Post

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Beschwerden bei der Post:

Es ist schon kurios: Obwohl die Menschen immer weniger Briefe schreiben, kommen zahlreiche Briefe und Pakete verspätet an oder gehen verloren. Kein Wunder, dass sich die Beschwerden auf einem hohen Niveau halten. Schließlich ist der Konzern sogar gesetzlich dazu verpflichtet, dass Briefe spätestens am übernächsten Werktag ankommen. Nur: Wenn das nicht klappt, hat es auch keine Folgen. Der Handlungsspielraum der Bundesnetzagentur ist begrenzt, sie kann den Konzern lediglich ermahnen. Das ist lächerlich. Noch lächerlicher aber ist die Reaktion der Deutschen Post: Sie redet die Probleme klein und erklärt das hohe Niveau an Beschwerden allen Ernstes etwa mit der Berichterstattung in den Medien. Das ist ausgesprochen unreflektiert und arrogant./yyzz/DP/mis