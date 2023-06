Wie läuft es bei Warren Buffet? - BH-Investorenkonferenz | Börse Stuttgart | Aktien

Direkt zum Video auf YouTube

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett: ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video:

Für ihre Einwohner ist Omaha der "Gateway to the West", aber für Aktienfans hat die Stadt am Missouri eine ganz andere Bedeutung. Hier ist nicht nur der Sitz von Berkshire Hathaway, es findet auch dessen jährliche Investorenkonferenz statt. Tobias Kramer war dort und berichtet Richy von seinen Eindrücken.

Außerdem nehmen beide Warren Buffets Depot unter die Lupe und blicken auf ein Unternehmen dessen Marktkapitalisierung größer ist als die Staatsverschuldung Deutschlands - Apple. Zudem geht es um Themen wie KI und Discountzertifikate.



Timestamps:

00:00 ► Intro und Hinweis zum Discountzertifikate-Video

00:52 ► Was Tobias in Omaha gemacht hat

03:35 ► Produktmesse oder Investorenkonferenz?

09:15 ► Gemischtwarenladen Berkshire - Wie läuft die Akquise?

13:25 ► Wichtiger Compliance-Hinweis

14:51 ► Don't bet against America(?)

19:56 ► Buffet's Portfolio unter der Lupe und die größte Position

25:06 ► Apple auf Wolke 7 - Analyse, Bewertung und Potential für Discountzertifikate

37:47 ► Zukunftsthemen für Apple - VR, Autos und KI

39:57 ► Weitere KI Aktien & ein kleiner Teaser

45:06 ► Outro



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/