Aktien Frankfurt Schluss: Dax nach lethargischem Handel etwas höher

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein ruhiger Handel hat dem Dax am Dienstag nur wenig Auftrieb gegeben. Der Leitindex legte um 0,18 Prozent auf 15 992,44 Punkte zu. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen schloss prozentual kaum verändert mit 27 102,01 Punkten.

Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets schrieb, der Dax stecke in einer Konsolidierung fest und es fehlten Impulse nach oben wie nach unten. Mindestens bis zu den beiden Notenbanksitzungen in den USA und der Eurozone in der kommenden Woche könnte sich die derzeit fast schon lethargische Stimmung an der Börse fortsetzen, glaubt der Experte. Die Zinsperspektiven rücken derzeit am Markt nach der Beilegung des US-Schuldenstreits wieder stärker in den Blick./ajx/men