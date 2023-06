Börsen kommen kaum vom Fleck - Warten auf Impulse

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Investoren an den europäischen Börsen haben sich am Dienstag kaum aus der Deckung gewagt.

Nach der Einigung im US-Schuldenstreit warteten die Anleger auf weitere Impulse. Der deutsche Leitindex Dax lag kaum verändert bei 15.968 Punkten. Sein europäisches Pendant, der EuroStoxx50, notierte ebenfalls kaum verändert bei 4289 Zählern. "Die Luft scheint raus am Aktienmarkt. Der Dax müht sich mit Ach und Krach über die Marke von 16.000 Punkten, um dann saft- und kraftlos wieder den Rückzug anzutreten", sagte Jürgen Molnar, Stratege beim Broker RoboMarkets. Potenzielle Käufer warteten dabei auf eine Korrektur, um günstiger in den Markt zu kommen, während Rallys durch kurzfristige Gewinnmitnahmen schnell wieder beendet würden.

Laut Konstantin Oldenburger, Analyst beim Brokers CMC Markets, könnte sich die derzeit "fast schon lethargische" Stimmung an der Börse bis zu den Notenbanksitzungen in der kommenden Woche fortsetzen. Der nächste Zinsentscheid der US-Notenbank Fed wird am 14. Juni erwartet, am Tag darauf folgt die Europäische Zentralbank (EZB).

WARTEN AUF FED-ZINSENTSCHEID - ÖL ERNEUT IM MINUS

Die meisten Marktteilnehmer gehen nach den jüngsten Konjunkturdaten von einer Zinspause aus. So hat die deutsche Industrie im April überraschend erneut ein Auftragsminus wegstecken müssen. "Der Trend weist klar nach unten. Auch andere wichtige Frühindikatoren für die Industrie wie der Einkaufsmanagerindex oder das Ifo-Geschäftsklima sinken. Die technische Rezession im Winterhalbjahr war kein Ausrutscher", sagte Jörg Krämer, Chefökonom der Commerzbank. Auch das Wachstumstempo der US-Dienstleister hatte sich im Mai deutlich abgeschwächt. Die Rückgänge sind Analysten zufolge ein Indiz dafür, dass die Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed Wirkung zeigten. Die Währungshüter versuchen, die Zinsen so anzuheben, damit die Inflation bekämpft wird, die Wirtschaft aber nicht abgewürgt.

Die Ölpreise bauten ihre Gewinne nach der jüngsten Produktionskürzung des Ölkartells Opec+ wieder ab. Die Nordsee-Rohölsorte Brent und die US-Sorte WTI verbilligten sich um jeweils gut zwei Prozent auf 75,14 und 70,53 Dollar pro Barrel. Die Erwartung einer schwächelnden Nachfrage angesichts der aktuellen Abkühlung der Wirtschaft glich Analysten zufolge die Sorgen um niedrigere Fördermengen aus.

AUSSICHT AUF ÜBERNAHME DURCH NOVO NORDISK TREIBT BIOCORP AN

Für Kursbewegungen sorgten Entscheidungen zur Zusammensetzung des MDax und SDax. So gewannen Evotec 2,6 Prozent. Die Biotechfirma kehrt rund einen Monat nach ihrem Rauswurf in den MDax zurück. Dafür räumt der Netzwerk-Spezialist Adtran seinen Platz, die Titel fallen gut ein Prozent. Aus dem MDax fliegt auch United Internet , die Papiere fallen um knapp drei Prozent. Shop Apotheke nimmt den Platz des Chip-Zulieferers Siltronic ein. Die Aktien lagen 1,7 Prozent im Plus und 2,3 Prozent im Minus.

In Paris trieb die Aussicht auf eine Übernahme die Aktie von Biocorp an. Die Anteilsscheine sprangen um 16 Prozent auf ein Sechs-Monats-Hoch von 34 Euro. Die dänische Pharmafirma Novo Nordisk sei in Gesprächen mit Biocorp, eine Mehrheitsbeteiligung am Entwickler von Medizinprodukten für 35 Euro pro Aktie zu kaufen. Die Novo-Nordisk-Aktie rückte um vier Prozent vor.

In den USA warten die Investoren auf den Kurs der Apple-Aktien. Der US-Techriese hatte am Montag nach Börsenschluss eine Brille vorgestellt, die virtuelle und reale Welt zusammenführt. Zuvor hatte die Aktie ein Allzeithoch erreicht. "Sollte das Produkt mit dem Preisschild von 3500 Dollar einschlagen, dürfte Apple an der Börse die Bewertung von drei Billionen US-Dollar bald weit hinter sich lassen", sagte Experte Molnar.

