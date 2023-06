Damm bei Cherson zerstört - Wasser strömt ins Kriegsgebiet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kiew/Moskau (Reuters) - Nach dem Bruch des großen Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine strömen Wassermassen in das Kampfgebiet und drohen mehrere Ortschaften zu überschwemmen.

Die von Russland eingesetzten Behörden in der besetzten ukrainischen Oblast Cherson teilten am Dienstag mit, die Evakuierung des Gebiets am Fluss Dnipro habe begonnen. Beide Kriegsparteien warfen sich am Dienstag gegenseitig vor, das den Russland kontrollierten Damm in der Nacht zuvor gesprengt zu haben. Die Zerstörung schürte Sorgen um die Sicherheit von Europas größtem Atomkraftwerk Saporischschja, das mit Wasser aus dem riesigen Stausee versorgt wird. Eine direkte Gefahr für die ebenfalls von Russland kontrollierte Anlage bestand nach Einschätzung der UN-Atomaufsicht IAEA jedoch nicht. Welche Auswirkungen der Dammbruch auf die von der Ukraine angekündigte Gegenoffensive sowie auf die Wasserversorgung der bereits 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim haben könnte, war zunächst unklar.

Der Staudamm ist der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge auf der Hälfte seiner Länge zerstört. Das Bauwerk stürze aber noch weiter ein, meldete die staatliche Agentur unter Berufung auf Einsatzkräfte. Die Fluten seien unkontrollierbar. Auf Videos in den sozialen Medien war zu sehen, wie Wasser durch die Überreste des Damms strömte. Der Wasserpegel stieg binnen weniger Stunden um mehrere Meter. Am Vormittag waren es in der von Russland besetzten Stadt Nowa Kachowka bereits mehr als zehn Meter. Dort seien bislang rund 300 Häuser evakuiert worden, sagte der von Russland eingesetzte Bürgermeister Wladimir Leontjew der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Ein Teil der Stadt sei aus Sicherheitsgründen von der Stromversorgung abgeschnitten worden. Der ukrainischen Regierung zufolge sind bis zu 80 Ortschaften am Dnipro von Überschwemmungen bedroht, laut den russischen Behörden sind es 20.000 Menschen.

UKRAINISCHER GEHEIMDIENST: RUSSEN SPRENGTEN DAMM IN PANIK

Der 1956 gebaute Damm liegt direkt bei Nowa Kachowka, die Stadt Kachowka befindet sich ein Stück weiter nordöstlich vom Damm entfernt. Das Bauwerk war 30 Meter hoch und über drei Kilometer lang. Er staut den Dnipro (russisch Dnjepr) kurz vor der Mündung ins Schwarze Meer zum riesigen Kachowkaer Stausee, der wegen seiner Größe selbst wie ein Meer wirkt. Vom Damm bis Cherson sind es rund 85 Kilometer flussabwärts, bis zum Standort des AKW Saporischschja in dem Ort Enerhodar etwa 150 Kilometer flussaufwärts. Der See liegt in den Verwaltungsbezirken Dnipropetrowsk, Saporischschja und Cherson.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht in der Zerstörung des Damms die Bestätigung für die Notwendigkeit, die russischen Streitkräfte aus der gesamten Ukraine zu vertreiben. "Russische Terroristen. Die Zerstörung des Staudamms des Wasserkraftwerks Kachowka beweist der ganzen Welt nur, dass sie aus jedem Winkel des ukrainischen Landes vertrieben werden müssen", schrieb Selenskyj auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. "Kein einziger Meter sollte ihnen bleiben, denn sie nutzen jeden Meter für Terror." Der ukrainische Militärgeheimdienst erklärte, die russischen Truppen hätten den Staudamm in Panik gesprengt. "Das ist ein offensichtlicher Terrorakt und ein Kriegsverbrechen, das vor einem internationalen Tribunal als Beweis dienen wird."

Russische Nachrichtenagenturen meldeten dagegen, der von russischen Streitkräften kontrollierte Damm sei durch Beschuss zerstört worden. Ein von Russland eingesetzter Vertreter der Besatzungsverwaltung sagte, es handele sich um einen Terroranschlag. So bezeichnet die russische Führung üblicherweise ukrainische Angriffe. Berichte über das Kriegsgeschehen können unabhängig nicht überprüft werden.

UNKLARHEIT ÜBER FOLGEN FÜR WASSERVERSORGUNG DER KRIM

Mit der Zerstörung des Damms geriet erneut die Sicherheit des Atomkraftwerks Saporischschja in den Fokus. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA erklärte laut der Agentur Tass, ihre Experten beobachteten die Lage. Das AKW steht seit längerem unter Kontrolle der russischen Invasionstruppen, betrieben wird es aber weiterhin von ukrainischem Personal. Ein Berater des ukrainischen Präsidenten Selenskyj warf Russland vor, den Damm zerstört zu haben und damit die Furcht vor einer Atomkatastrophe zu schüren. Die ukrainische Atomenergiebehörde Energoatom zeigte sich denn auch besorgter als die IAEA. Der Dammbruch bedeute eine Gefahr für die Anlage, erklärte Energoatom auf Telegram. Die Lage in dem AKW sei aber gegenwärtig unter Kontrolle. "Wasser aus dem Kachowka-Stausee ist notwendig, damit die Anlage Strom für die Turbinenkondensatoren und Sicherheitssysteme des Kernkraftwerks erhält", so Energoatom.

Auch zu den Auswirkungen für den Nord-Krim-Kanal gab es unterschiedliche Prognosen. Der Kanal versorgt die Krim mit Wasser. Er wird aus dem Kachowka-Stausee gespeist und verläuft durch den Süden der Oblast Cherson, die der Halbinsel gegenüber liegt. Eine unmittelbare Gefahr der Austrocknung gebe es nicht, berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf örtliche Behörden. Der Gouverneur der Krim, Sergej Axjonow, erklärte jedoch, der Wasserstand im Kanal könne fallen. Welche Risiken damit einhergingen, werde erst in den kommenden Tagen klar. Die Ukraine hatte den Kanal nach der Annexion der Krim durch Russland blockiert, was zu einer akuten Wasserknappheit auf der Halbinsel führte. Diese endete, nachdem russische Truppen den Kanal im März 2022 unter ihre Kontrolle brachten.

(Bericht von: Guy Faulconbridge, Valentyn Ogirenko und Lidia Kelly; geschrieben von Sabine Ehrhardt und Elke Ahlswede, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)