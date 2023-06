DAX: EMA 50 getestet

Der Deutsche Aktienindex DAX startete sichtlich fester in die neue Handelswoche und markierte sogleich ein frisches Mehrwochenhoch. Allerdings musste das Barometer am späten Nachmittag wegen der Gewinnmitnahmen in den USA ebenfalls den Rückzug antreten und fiel auf den EMA 50 zurück. Nichtsdestotrotz könnte ein baldiger Test der Rekordstände wegen dem AufwärtsImpuls aus letzter Woche durchaus noch bevorstehen.

Hierzu bedarf es aber eindeutiger Tagesschlusskurse mindestens oberhalb der Marke von 16.143 Punkten, damit das Mai- und Rekordhoch bei 16.331 Punkten erneut ins Visier genommen werden kann.

Auf der Unterseite könnte sich die am Montag gestartete Konsolidierung durchaus noch in den Bereich von 15.863 Punkten erstrecken, weil dort eine zu Freitag gerissene Kurslücke noch weit offen steht. Tiefer sollte es nach Möglichkeit aber nicht mehr gehen, dies wurde nämlich von größerer Schwäche des DAX Index zeugen.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Dienstag mit Zahlen zu den Ausgaben privater Haushalte und den durchschnittlichen Nettoeinkommen aus Mai gemeldet, Deutschlands Auftragseingänge der Industrie per April stehen in wenigen Minuten auf der Agenda. Europas Einzelhandelsumsätze aus April stehen um 11:00 Uhr an, ab 14:55 Uhr stoßen die USA mit Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche dazu.