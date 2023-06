Deutsche Anleihen starten mit Verlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit Kursverlusten in den Handel gegangen. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,15 Prozent auf 133,85 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,40 Prozent.

Daten aus der deutschen Industrie enttäuschten am Morgen. Die Auftragseingänge gingen im April erneut zurück. Auf einen kräftigen Rückgang im März folgte ein Rücksetzer um 0,4 Prozent. "Nach dem starken Einbruch im März entwickelten sich die Auftragseingänge auch am Anfang des zweiten Quartals insgesamt schwach", kommentierte das Bundeswirtschaftsministerium.

Datenseitig stehen im Tagesverlauf Zahlen aus Europa im Blick. Im Laufe des Vormittags gibt das Statistikamt Eurostat Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel der Eurozone bekannt. Aus Spanien werden Produktionsdaten aus der Industrie erwartet./bgf/mis