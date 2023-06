dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Warten auf frischen Schwung

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach dem schwächeren Wochenauftakt zeichnet sich im Dax am Dienstag wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 7 Punkte tiefer auf 15 956 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax mit 16 114 Punkten im frühen Handel zunächst an den starken Wochenausklang angeknüpft, war dann letztlich aber klar ins Minus gedreht. Der Dax schloss im Bereich seiner seitwärts laufenden 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend anzeigt. Bei aktuell 15 780 Punkten wartet die 50-Tage-Linie als Indikator für den mittelfristigen Trend. Nach dem kürzlich in letzter Minute abgehakten US-Schuldenstreit steht wieder die Zinsentwicklung im Vordergrund. Aktuell wird einer weiteren Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank im Juni oder Juli laut den Experten der Credit Suisse eine Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent beigemessen. Dies zeigten die Zinsfutures. Die Fachleute der Schweizer Bank rechnen insgesamt noch länger mit einem anhaltenden Straffungskurs.

USA: - DURCHWACHSEN - Die jüngste Euphorie an den US-Börsen über das Ende des US-Schuldendramas ist am Montag wieder der Normalität gewichen. Die Anleger zogen sich an der Wall Street auch wegen enttäuschender Wirtschaftsdaten zurück. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der am Freitag mehr als zwei Prozent gewonnen hatte, gab nun um 0,59 Prozent auf 33 562,86 Punkte nach. Besonders im Blickfeld stand zum Wochenstart wieder der Technologiesektor. Zeitweise angetrieben von den rekordhohen Apple-Aktien festigte der Nasdaq 100 sein höchstes Niveau seit mehr als einem Jahr. Während es bei Apple nach der Vorstellung einer Computer-Brille zu Gewinnmitnahmen kam, blieb für den Nasdaq-Index noch ein knappes Plus von 0,07 Prozent auf 14 556,50 Punkte übrig. Der S&P 500 folgte dem Dow um 0,20 Prozent auf 4273,79 Zähler nach unten. Am Markt hieß es, nach dem Nasdaq-100-Index sei auch der marktbreit aufgestellte Auswahlindex nun an der Schwelle dazu, in einen "Bullenmarkt" einzutreten. Dieser definiert sich mit einem Anstieg um mindestens 20 Prozent in einem gewissen Zeitraum. Gemessen am Schlusskurs-Tief vom Oktober 2022 fehlten ihm am Ende einige Punkte.

ASIEN: - GEWINNE IN TOKIO - Die Börsen Asiens haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 0,7 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,8 Prozent zu, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai auf der Stelle trat.

DAX 15963,89-0,54% XDAX 15945,20-0,70% EuroSTOXX 504293,24-0,70% Stoxx50 3982,36-0,40% DJIA 33562,86-0,59% S&P 500 4273,79-0,20% NASDAQ 100 14556,500,07%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 134,63 -0,10%

DEVISEN:

Euro/USD 1,07310,16% USD/Yen 139,41-0,13% Euro/Yen 149,590,03%

ROHÖL:

Brent 76,52 -0,19 USD WTI 71,89 -0,26 USD

