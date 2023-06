EQS-News: Erstmals über 60 Emittenten auf C-Level auf dem HIT

EQS-News: Montega AG / Schlagwort(e): Konferenz

Erstmals über 60 Emittenten auf C-Level auf dem HIT



Am 23. und 24. August laden Montega und ihr strategischer Kapitalmarktpartner DONNER & REUSCHEL zu den bereits 10. Hamburger Investorentagen ein. Der Jubiläums-HIT bietet dabei ein ganz besonderes (Rahmen-)Programm: Zum Auftakt lockt ein spektakuläres Vorabendevent im 20up – einer außergewöhnlichen Bar mit einer sensationellen Aussicht über den Hamburger Hafen. Auf der Konferenz erwarten die Teilnehmer erstmals drei parallele Streams mit Gruppenvorträgen und über 60 Emittenten auf C-Level. Zwischen den Veranstaltungstagen findet ein exklusives Abendevent mit Elbblick im „am kai“ statt, das einige besondere Überraschungen parat halten wird.

Das Teilnehmerfeld des 10. HIT ist fast komplett, vertreten sein werden: 3U HOLDING AG

A.S. Création Tapeten AG

AIXTRON SE

APONTIS PHARMA AG

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

Aurubis AG

Avemio AG

Basler AG

Bastei Lübbe AG

BIKE24 Holding AG

Bilfinger SE

Blue Cap AG

Brockhaus Technologies AG

Cantourage Group SE

CEWE Stiftung & Co. KGaA

DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

Delignit AG

Delticom AG

Deutsche Beteiligungs AG

ecotel communication ag

EDAG Engineering Group AG

Encavis AG

Fabasoft AG

FCR Immobilien AG

Formycon AG

FORTEC Elektronik AG

freenet AG

Hawesko Holding SE

INDUS Holding AG

Klöckner & Co SE

Marinomed Biotech AG

Masterflex SE

Mensch und Maschine Software SE

MOBOTIX AG

Mountain Alliance AG

MPC Capital AG

Mutares SE & Co. KGaA

Netfonds AG

Nordex SE

Nynomic AG

OTRS AG

PANTAFLIX AG

pferdewetten.de AG

PVA TePla AG

q.beyond AG

Rock Tech Lithium Inc.

Schweizer Electronic AG

SFC Energy AG

SGL Carbon SE

SMT Scharf AG

Sto SE & Co. KGaA

Talanx AG

technotrans SE

VERBIO AG

Vossloh AG

Wacker Neuson SE

Institutionelle Investoren und Fachpressevertreter können sich ab sofort über die CONNECT-Plattform von Montega anmelden bzw. einen Plattformzugang per Mail an event@montega.de anfragen.



Presse- und Investorenkontakt

Montega AG

Alexander Braun

Schauenburgerstraße 10

20095 Hamburg

Tel.: 040/ 41111 3780

Mail: info@montega.de



Montega - Wir verbinden Emittenten und Investoren -



