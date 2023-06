Guterres: Staudamm-Zerstörung 'verheerende Folge' der Invasion

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Zerstörung des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine ist nach Worten des UN-Generalsekretärs António Guterres eine neuerliche desaströse Auswirkung des russischen Überfalls auf das Nachbarland. "Dies ist eine weitere verheerende Folge der russischen Invasion in die Ukraine", sagte Guterres am Dienstag in New York. Die Vereinten Nationen hätten allerdings keine unabhängigen Erkenntnisse darüber, wie es zur Zerstörung des Damms gekommen ist.

Für mindestens 16 000 Menschen, die durch Überschwemmungen obdachlos geworden seien, werde humanitäre Hilfe geleistet - darunter sauberes Trinkwasser sowie Tabletten zur Wasseraufbereitung, so Guterres. "Die heutige Tragödie ist ein weiteres Beispiel dafür, wie schrecklich der Krieg für die Menschen ist." Angriffe auf die zivile Infrastruktur müssten aufhören.

Die Ukraine beschuldigt Russland, den Damm gesprengt zu haben, dessen Zerstörung große Überflutungen verursacht hat. Moskau behauptet, dass ukrainische Truppen die Anlage beschossen haben./scb/DP/jha