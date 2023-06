IRW-News: ACCESSWIRE News Network : GeneTex lanciert PD-L1-Antikörper, der von MS Validated Antibodies GmbH für Immunhistochemie umfassend validiert wurde

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : GeneTex lanciert PD-L1-Antikörper, der von MS Validated Antibodies GmbH für Immunhistochemie umfassend validiert wurde

IRVINE, CA / ACCESSWIRE / 6. Juni 2023 / GeneTex, ein multinationales Unternehmen zur Antikörperherstellung, nutzt seine Produktionsplattform für rekombinante monoklonale Antikörper, um erstklassige Reagenzien für die biomedizinische Forschung herzustellen. Die Spezifität dieser neuen Antikörper wird durch sorgfältige interne Validierungstests auf Grundlage von Knockdown/Knockout-Methoden sowie anhand anderer Strategien nachgewiesen. GeneTex hat dieses Verfahren eingesetzt, um seinen neuen rekombinanten monoklonalen Antikörper programmed death-ligand 1 (PD-L1) aus Kaninchen für die Immunhistochemie (IHC) zu entwickeln und umfassend zu validieren.

Die Interaktion zwischen PD-L1 (CD274/B7-H1) und seinem Rezeptor programmed death-1 (PD-1-Rezeptor) ist nicht nur ein Forschungsschwerpunkt der Krebsimmuntherapie, sondern hat auch eine wichtige therapeutische Relevanz für viele solide Malignome. PD-L1 ist ein Immuncheckpoint-Inhibitor, der an PD-1 bindet, der von T-Zellen und anderen Effektoren exprimiert wird, um eine Überaktivierung und Autoimmunität des Immunsystems zu verhindern. Krebszellen nutzen dies aus und überexprimieren PD-L1, wodurch ein immunsuppressiver Zustand durch induzierten Zelltod von Anti-Tumor-T-Zellen entsteht. Durch die Messung der PD-L1-Expression der Tumorzellen lassen sich somit Krebserkrankungen identifizieren, die auf Anti-PD-L1/PD-1-Wirkstoffe ansprechen können. Angesichts der Bedeutung des PD-L1-Nachweises in Tumorproben von Patienten sowohl für die Prognose als auch für die Behandlung sind zuverlässige Reagenzien sowohl für die Forschung als auch für die klinische Entscheidungsfindung unerlässlich.

Immunhistochemie wird routinemäßig sowohl in akademischen als auch klinischen Umgebungen eingesetzt, um die PD-L1-Expression sowohl in normalen als auch in Krebsgeweben zu bestimmen. Der rekombinante monoklonale Antikörper (PD-L1-Antikörper [HL1041]) aus Kaninchen von GeneTex ist ein zitiertes, PD-L1-spezifisches, Knockout-validiertes Reagenz, das in drei Anwendungen (d. h. Western Blot, Immunzytochemie und IHC) eingesetzt werden kann. Um die IHC-Fähigkeiten dieses Antikörpers weiter zu evaluieren, nahm GeneTex die Unterstützung der MS Validated Antibodies GmbH (MSVA), ein Unternehmen mit nachweislicher Erfahrung in der IHC-Optimierung, das über 5000 Antikörper auf ihre Funktionalität in formalinfixierten IHC-Gewebezellen untersucht hat, in Anspruch. MSVA führte eine umfassende Analyse der Färbung des GeneTex-Antikörpers an Tumorproben und einer breiten Palette von normalen Geweben durch und verglich das Signal mit dem eines anderen gut etablierten PD-L1-Antikörpers (siehe Abbildung). Der GeneTex-Klon [HL1041] zeigte eine ausgezeichnete Empfindlichkeit und Spezifität. Marco Sauter, CEO von MSVA, kommentierte: Da die Formalinfixierung die Struktur und Zugänglichkeit vieler Epitope verändert, erfordert eine vertrauenswürdige Antikörpervalidierung für IHC unweigerlich die Analyse einer sehr breiten Palette formalinfixierter Gewebe. Unsere Analyse von mehr als 70 verschiedenen normalen Gewebetypen und einer breiten Palette verschiedener Krebsarten übertrifft die Anforderungen der Aufsichtsbehörden. Wir freuen uns, dass unser MSVA-Ansatz dabei helfen könnte, den PD-L1-Klon [HL1041] mit Bindungseigenschaften zu identifizieren, die mit den am weitesten verbreiteten PD-L1-Antikörpern auf dem Markt vergleichbar sind.

Der Bedarf an hochwertigen Antikörpern zur Visualisierung der Expression von Biomarkern, die für die Krebsbiologie und die Patientenversorgung von entscheidender Bedeutung sind, ist nach wie vor enorm, insbesondere für IHC. GeneTex entwickelt derzeit Reagenzien für eine Reihe von wichtigen Targets (Zielstrukturen). Allen Lee, Vice President of Business Development bei GeneTex, betonte die Bedeutung fachkundiger Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Produkten nach dem Goldstandard für Wissenschaftler und Kliniker: GeneTex freut sich darauf, unsere Partnerschaft mit MSVA auszubauen. Ihre IHC-Validierungsservices entsprechen der Kernaufgabe von GeneTex, der biomedizinischen Gemeinschaft immunologische Reagenzien höchster Qualität bereitzustellen, die auf umfangreicher Forschung, Entwicklung und Validierung basieren.

GeneTex-Produkte sind ausschließlich für Forschungszwecke bestimmt. Nicht für diagnostische oder therapeutische Verfahren.

