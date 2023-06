IRW-News: ACCESSWIRE News Network : NFG: AM Best vergibt Kreditrating für Newpoint Reinsurance Company Ltd.

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : NFG: AM Best vergibt Kreditrating für Newpoint Reinsurance Company Ltd.

LONDON, VEREINIGTES KÖNIGREICH / ACCESSWIRE, 6. Juni 2023 / NFG SARL (NFG), eine Investment-Holdinggesellschaft mit Sitz in Genf, hat heute bekannt gegeben, dass ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft, Newpoint Reinsurance Company Limited (Newpoint RE), mit Wirkung zum 30. Mai 2023 von der globalen Kreditrating-Agentur AM Best ein langfristiges Emittentenrating mit der Note BBB- (gut) erhalten hat.

Der Bericht erkennt außerdem an, dass die Bilanz von Newpoint RE Very Strong (sehr solide) (die höchste Stufe) ist, wobei die Aussichten für diese Ratings als stabil eingestuft werden.

Newpoint RE ist eine (Rück-)Versicherungsgesellschaft mit einer unternehmerischen Denkweise und einer internationalen Ausrichtung. Im Laufe ihrer fünfjährigen Tätigkeit hat sie sich einen guten Ruf für ihren Service und ihr Engagement gegenüber ihren langfristigen Kunden erworben und aufrechterhalten.

Das positive Rating ist eine Bestätigung für das Ansehen der Newpoint RE und ihres Geschäftsmodells. Ein Modell, das sich durch die Unabhängigkeit sowie das fundierte Fachwissen der Gesellschaft in Bezug auf nachhaltige Risiken und die langfristige Perspektive von Geschäftspartnerschaften auszeichnet.

Das Rating bedeutet, dass Unternehmen und Organisationen, die kreditwürdige Papiere benötigen, nun Zugang zu den Leistungen der Newpoint RE haben.

Herzlichen Glückwunsch an das talentierte Team von NewpointRE für das Erreichen dieses Meilensteins.

Den Originalbericht von AM Best können Sie hier einsehen.

Über NFG SARL

NFG SARL ist eine globale, diversifizierte Investment-Holding-Gruppe, die in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig ist, darunter Versicherungen, Rückversicherungen, Versicherungsdienstleistungen, Spezialrisiken und -finanzierungen, Vermögensverwaltung, Energie, Infrastruktur, Handelsfinanzierungen und Bankwesen, und Niederlassungen in Europa, den Vereinigten Staaten, der Karibik, Asien und Afrika betreibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.nfgsarl.ch

Über Newpoint Reinsurance Company Limited

Newpoint Reinsurance Company Limited (NPRE) ist eine zugelassene (Rück-)Versicherungsgesellschaft mit Hauptsitz auf der Insel Nevis (Inseln und Föderation von St. Kitts und Nevis). Als größte Rückversicherungsgesellschaft mit Sitz in Nevis bietet sie einem weltweiten Kundenstamm eine Reihe von Rückversicherungsprodukten an. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter: www.npre.kn

Ansprechpartnerin

NAME: Charlotte Green

E-MAIL: charlotte@newpointeurope.com

NFG Sarl

+44 (0) 203 983 3304

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und basieren auf aktuellen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse und finanzielle Trends, die sich nach Ansicht des Unternehmens auf seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf auswirken könnten. Investoren können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Wörtern oder Ausdrücken wie können, werden, erwarten, annehmen, anstreben, schätzen, beabsichtigen, planen, glauben, potenziell, fortsetzen, ist/sind wahrscheinlich oder anderen ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um sie an spätere Ereignisse oder Umstände oder an geänderte Erwartungen anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen vernünftig sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und das Unternehmen warnt Investoren davor, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können.

