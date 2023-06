Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Debatte um die EU-Migrationspolitik

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Debatte um die EU-Migrationspolitik:

"Es ist Zeit für die Europäer, mit dem Spaltpilz Migrationspolitik fertig zu werden und einen tragfähigen Kompromiss zu erreichen. Dazu gehört auch die Verlagerung der Asylverfahren an die EU-Außengrenzen, also nach Italien, Griechenland, Bulgarien und Polen. Deutschland darf sich dem nicht widersetzen, auch wenn es bedeutet, dass der Traum von einem besseren Leben für Ungezählte an einem Außenposten des reichen Staatenklubs endet. Und Berlin muss die Partner an der Peripherie mit Polizisten, Technik und Personal unterstützen."/al/DP/jha