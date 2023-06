Borussia Dortmund - Bellingham wechselt für 103 Mio plus X zu Real Madrid

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund verliert einen seiner wichtigsten Spieler.

Der 19-Jährige Mittelfeld-Akteur Jude Bellingham stehe für 103 Millionen Euro vor einem Wechsel zu Real Madrid, teilte der Vizemeister am Mittwoch mit. Die Summe könne über erfolgsabhängige Bestandteile noch um bis zu 30 Prozent ansteigen.

Beide Vereine hätten sich über dem Wechsel am Mittwoch "dem Grunde nach" verständigt, hieß es. Die vertraglichen Details seien noch abzustimmen. Die variablen Transferentschädigungen seien abhängig vom Erreichen gewisser sportlicher Erfolge von Real Madrid "und/oder sportlicher Erfolge bzw. Leistungen des Spielers bei Real Madrid im Zeitraum der nächsten sechs Saisons". Borussia Dortmund erwarte dadurch einen positiven Mindesteffekt auf den Gewinn (Ebitda, Ebit) für das Geschäftsjahr 2023/2024 in der Größenordnung von rund 77 Millionen Euro. Der Betrag könne noch anwachsen. Der Transfer werde nicht in das laufende Geschäftsjahr 2022/2023, sondern in das Geschäftsjahr 2023/2024 fallen.

Der englische Nationalspieler stand seit Juli 2020 bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Über seinen möglichen Abgang war seit Monaten spekuliert worden. Bei Real Madrid, die in Spanien diesem Jahr ebenfalls Vize-Meister wurden, trifft Bellingham unter anderem auf den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger und Ex-Nationalspieler Toni Kroos.

