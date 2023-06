Bund fördert Forschungsprojekte zur Energiewende mit 1,5 Milliarden Euro

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der Bund hat im vergangenen Jahr Tausende Forschungsprojekte für eine schnellere Energiewende gefördert.

Insgesamt seien dafür 2022 rund 1,5 Milliarden Euro aufgewendet worden, teilte das von den Grünen geführte Bundeswirtschaftsministerium am Mittwoch in Berlin mit. Die Mittel seien vor allem in Forschungs- und Entwicklungsprojekte sowie Testläufe geflossen. Ziel sei es, innovative und klimaschonende Energietechnologien zu unterstützen. Im Jahr 2021 hatte die Bundesregierung 1,31 Milliarden Euro in die Energieforschung investiert.

