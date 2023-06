Bundesnetzagentur räumt Betreibern von Strom- und Gasnetzen höhere Renditen ein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Die Bundesnetzagentur will den Strom- und Gasnetzbetreibern höhere Renditen einräumen.

Nach einer neuen Berechnung könne es für Investitionen in neue Anlagen eine Eigenkapitalverzinsung von rund 7,09 Prozent geben, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Für Investitionen in Altanlagen bleibe es bei den bereits im Oktober 2021 festgelegten 5,07 Prozent. Netzbetreiber wie E.ON, EnBW und zahlreiche Stadtwerke fordern seit längerer Zeit höhere Renditen und verweisen etwa auf die gestiegenen Zinsen und die hohe Inflation. Die Kosten werden auf die Stromkunden umgelegt.

"Wir berücksichtigen die aktuelle Entwicklung des Zinsumfelds", betonte Netzagentur-Präsident Klaus Müller. Deswegen sollten neue Investitionen besser verzinst werden und die Netzbetreiber spürbare Anreize für Investitionen erhalten. Gleichzeitig solle der langfristig zu niedrigen Zinsen finanzierte Bestand nicht übermäßig vergütet werden. "Die Renditen der Netzbetreiber werden von den Netznutzern bezahlt, also Haushalten, Industrie und Gewerbe. Die Mehrbelastung dort muss auf das Notwendigste begrenzt bleiben", erklärte Müller.

