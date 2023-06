DEUTSCHE POST - Erst Korrektur, dann Rally in der Aktie?

Deutsche Post AG - WKN: 555200 - ISIN: DE0005552004 - Kurs: 41,790 € (XETRA)

Mit dem Allzeithoch bei 61,38 EUR startete im September 2021 eine Abwärtsbewegung, welche die Aktie bis an das log. 61,8 % Retracement der Rally ab März 2020 bei 29,83 EUR und sogar minimal darunter führte.

Mit diesem Tief vom aus dem September 2022 wurde der Kopf einer inversen SKS gebildet, welche am 16. Januar 2023 mit dem Ausbruch über die Nackenlinie vollendet wurde. Daraus resultiert ein rechnerisches Ziel bei 56,12 EUR resultiert.

Am 03. Mai erreichte die Aktie ihren Abwärtstrend seit dem Allzeithoch und scheiterte mit einem Hoch bei 44,64 EUR an diesem Hoch. Seitdem läuft ein Topbildungsversuch in Form einer SKS-Formation. Nach einem Test des EMA 200 bildet der Aktienkurs aktuell einen kleinen bärischen Keil aus. Allerdings fehlt zum Ausbruch nach unten noch ein gutes Stück.

Short oder long oder sogar beides?

Die Aktie der Deutschen Post könnte in den nächsten Tagen kleinere Verkaufssignale ausbilden. Ein Rückfall unter den EMA 200 bei aktuell 40,52 EUR würde auf eine Abwärtsbewegung gen 36,40 oder sogar 34,68 EUR hindeuten. Diese Bewegung wäre aber wohl nur eine größere Konsolidierung in einem neuen, größeren Aufwärtstrend. Der hätte ein rechnerisches Ziel bei 56,12 EUR.

Ein vorzeitiger Start dieser Rally könnte mit einem Ausbruch auf ein neues Jahreshoch anlaufen. Ein Rückfall unter 34,68 EUR würde auch die längerfristigen Bullen in Not bringen.

Fazit: Die Aktie der Deutschen Post könnte ich in den nächsten Wochen und Monaten stark bewegen und dürfte immer wieder Tradingchancen bieten. Wichtige Marken und mögliche Ziele sind in der Analyse genannt.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)